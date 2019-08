MANCHESTER CITY UFFICIALE SANZIONE FIFA / Nessun blocco su acquisti o cessioni, il Manchester City se la cava con un'ammenda dopo le violazioni, tra gli altri, dell'articolo 19 del Regolamento FIFA.

La decisione è stata comunicata con una nota ufficiale: "Il comitato disciplinare della FIFA ha sanzionato il club inglese Manchester City FC per violazioni relative al trasferimento e alla registrazione internazionale di giocatori di età inferiore ai 18 anni - riporta il comunicato apparso su 'fifa.com' - E' stato riscontrato che il Manchester City FC ha violato, tra gli altri, l'articolo 19 del Regolamento FIFA relativo allo status e al trasferimento dei giocatori. Il comitato disciplinare ha tenuto conto del fatto che il Manchester City FC ha accettato la sua responsabilità e ha sanzionato il club con un'ammenda di CHF 370'000. La protezione dei minori è un elemento chiave del quadro normativo generale della FIFA relativo al trasferimento di giocatori e l'applicazione effettiva di tali norme è fondamentale, come è stato confermato in varie occasioni dalla Corte arbitrale per lo sport. La decisione emessa dal Comitato Disciplinare è stata notificata oggi".