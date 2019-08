Lecce, ESCLUSIVO: Lacroix a prezzo di saldo

CALCIOMERCATO LECCE LACROIX - Il Lecce è stato uno dei club più attivi in questa sessione estiva di mercato. Visto il doppio salto dalla Serie C alla Serie A, i salentini hanno dovuto cambiare molto per mettere a disposizione di Liverani un organico in grado di competere ai massimi livelli. Entro il gong del 2 settembre i giallorossi sperano di mettere a segno un grande colpo in attacco e magari uno nel reparto arretrato.

Per quest'ultimo si era parlato molto di Leo, 27enne difensore centrale svizzero di origini brasiliane tornato aldopo il prestito all'Amburgo. Il giocatore non rientra nei piani dei francesi che vogliono cederlo onde evitare di perderlo a costo zero a giugno. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it , la richiesta dei 'Verdi' per il suo cartellino è di 2 milioni di euro, ma si potrebbe chiudere anche ad una cifra inferiore. Per il Lecce, tuttavia, Lacroix non è più una priorità in questo momento.