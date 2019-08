Juventus, Cristiano Ronaldo lancia messaggi d'affetto a Zidane

JUVENTUS CRISTIANO RONALDO REAL MADRID / Cristiano Ronaldo ricorda sempre con affetto i suoi anni al Real Madrid. L'attaccante della Juventus, durante un'intervista ai microfoni di 'DAZN', ha parlato così del suo rapporto con Zinedine Zidane, che lo faceva sentire 'speciale': "La fiducia di cui ha bisogno un giocatore non dipende da sé stesso, ma da chi lo circonda, dai compagni e dall'allenatore.

Devi sentirti un pezzo importante del gruppo e Zidane mi faceva sentire speciale".

Il portoghese ha ammesso che il rapporto quotidiano con il francese ha ulteriormente aumentato la sua stima: "Mi ha aiutato tanto, lo rispettavo ma lavorare con lui ha fatto sì che lo ammirassi ancora di più per il suo modo di essere, di parlare, di oirentare il lavoro di gruppo e per come ci trattava. Mi diceva 'Cris, riposati perchè sarai tu a fare la differenza'. È stato sempre onesto con me e lo porterò sempre nel cuore".

