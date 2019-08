INTER MILAN REBIC / Salutati Jovic e Haller, ceduti rispettivamente a Real Madrid e West Ham con un incasso complessivo superiore ai 100 milioni di euro, l'Eintracht Francoforte non scarta l'idea di cedere anche l'altro componente del tridente che tanto bene ha fatto nella passata stagione, il croato Ante Rebic.

Sempre nel mirino dell'Inter che continua a mantenere attivi i contatti , il 25enne ex Fiorentina nelle ultime ore secondo 'Tuttosport' sarebbe stato offerto anche ad altri club, in particolare ale soprattutto alche non riesce a sbloccare il colpodall'

Valutato 40 milioni di euro contro i 55 richiesti dai 'Colchoneros' per l'argentino che era ad un passo dai rossoneri prima dello stop alla cessione di André Silva al Monaco, Rebic chiede un ingaggio da 3,5/4 milioni di euro all'anno più o meno in linea con quello proposto dal Milan proprio a Correa. Valutazioni in corso dunque da parte dei dirigenti rossoneri che tengono in pole position sempre Correa, ma l'ex Fiorentina (che vanta una percentuale importante sulla rivendita) intriga e potrebbe essere la soluzione a sorpresa.