BRESCIA UFFICIALE ZMRHAL MAGNANI / Doppio colpo in entrata per il neopromosso Brescia.

Sono infatti ufficiali gli arrivi di, rispettivamente difensore e centrocampista provenienti dale dallo. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo

Come comunicato dal club lombardo, Magnani "vestirà la maglia Brescia Calcio per la Stagione Sportiva 2019/2020", mentre Zmrhal "si lega al Brescia Calcio per le prossime quattro stagioni".