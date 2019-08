Napoli, ESCLUSIVO agente Callejon: “Rinnovo? Non si è mosso nulla”

CALCIOMERCATO NAPOLI RINNOVO CALLEJON /Manuel Garcia Quilón, intervenuto ai nostri microfoni commentando il momento dei suoi assistiti Samu Castillejo e Theo Hernandez, ha parlato anche di José Maria Callejon.

L’ex madridista è stato utilizzato dacome centrocampista nelle ultime amichevoli, con ottimi risultati: “Non mi sorprende che José riesca a giocare bene in qualsiasi posizione”, ha affermato l’agente, “ha una tecnica incredibile, utiliza bene entrambi i piedi e possiede un’intelligenza tattica fuori dal normale che gli consente di essere utile a prescindere dal ruolo che gli viene assegnato”.

Come descritto da Calciomercato.it nelle scorse settimane, il calciatore attende di rinnovare il suo contratto col Napoli, in scadenza nel 2020. Dopo un primo approccio, per ora non ci sono stati nuovi contatti tra il club e il suo entourage: “No, per il rinnovo non si è ancora mosso nulla”, ha dichiarato Quilón , “Ma siamo tranquilli, José è un professionista: i suoi numeri parlano per lui da un decennio. Si tratta di un calciatore da 50 gare a stagione, che va in doppia cifra di gol e assist… Questi dati bastano per rispondere a qualsiasi domanda sul suo valore”