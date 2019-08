Milan, ESCLUSIVO agente Castillejo: “Resta, non ascolteremo offerte”

CALCIOMERCATO MILAN AGENTE CASTILLEJO / Samu Castillejo non ha intenzione di lasciare il Milan. Come anticipato da Calciomercato.it, nonostante con l’avvento di Marco Giampaolo lo spagnolo debba adattarsi a un 4-3-1-2 che sembrava poco adatto alle sue caratteristiche, la sua intenzione è quella di continuare a vestire la casacca rossonera, incurante delle svariate voci di calciomercato che lo riguardano. Nei match di precampionato sta ben figurando da seconda punta (come dimostra la rete segnata al Manchester United) e il suo agente, Manuel Garcia Quilón, conferma ai nostri microfoni la volontà di continuare l’avventura milanista, elogiando il suo nuovo tecnico: “Giampaolo sta facendo un ottimo lavoro, ha una filosofia calcistica moderna.

Mi piace molto, so che i giocatori sono molto contenti del suo arrivo”.

Vede bene Castillejo nel 4-3-1-2 dell’ex doriano?

“I giocatori forti e con grande tecnica come Samu, possono giocare in qualsiasi schema. Lui sa muoversi sulle corsie esterne, tra le linee, come seconda punta… Dal centrocampo in su, è utile in qualsiasi posizione. Il suo livello tecnico glielo permette. Giampaolo più lo conoscerà, più ne sarà contento”.

Non considererete, quindi, alcuna offerta per lasciare il Milan?

“Assolutamente no. Castillejo è felicissimo al Milan, ha grandi motivazioni per questa nuova stagione. Il suo rendimento l’anno scorso è stato positivo considerando i minuti giocati, sia nello sviluppo del gioco che in termini di reti: in 1000 minuti in A, ne ha segnate quattro. Quando ne giocherà 3000, ne realizzerà oltre 10, numeri ottimi per un esterno offensivo che, lo ribadisco, lui può essere utilizzato anche da attaccante e sulla trequarti”.