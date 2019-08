SAMPDORIA FERRERO VIALLI / C'è ancora distanza tra Massimo Ferrero e il gruppo di Vialli per la cessione della Sampdoria.

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il patron blucerchiato, che ha festeggiato ieri 68 anni, resta in attesa di un rilancio da parte di 'CalcioInnvest LLC': la richiesta di Ferrero è infatti ferma a 100 milioni di euro, mentre l'offerta della cordata guidata dall'ex attaccante della Samp è ancora sotto i 90. La volontà comune resta però quella di trovare un accordo per il passaggio di proprietà. Si attendono ulteriori sviluppi.