Verona, visite mediche per Lazovic

CALCIOMERCATO VERONA LAZOVIC SVINCOLATO VISITE MEDICHE - Si muove il Verona.

È vicino l' arrivo dal Napoli di Gennaro Tutino, in prestito secco , come ampiamente anticipato da Calciomercato.it , mentre sono iniziate da poco le visite mediche di Darko, come comunicato dallo stesso club scaligero attraverso l'account Twitter ufficiale. Il 28enne esterno, svincolato dopo la scadenza del contratto col, si appresta a firmare fino al 2022 con la società del presidentee ritroverà l'allenatore Ivan, dopo la comune esperienza in Liguria.