p>VIDEO CALCIOMERCATO INTER NAINGGOLAN CAGLIARI / Ci siamo per Radja Nainggolan al Cagliari, come svelato dalla nostra redazione . Il presidente deli Tommaso, come raccolto in esclusiva dall'inviato di Calciomercato.it , è entrato nella sede dell'per chiudere l'operazione. "Trattativa chiusa? Non sarei qui altrimenti", ha risposto il numero uno del club sardo, interpellato in esclusiva, prima di fare il suo ingresso negli uffici del club nerazzurro.

Dall'inviato Giorgio Musso

