CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER DYBALA / Una sfida senza esclusioni di colpi: Juventus e Inter, in attesa del campo, si danno battaglia sul calciomercato. Ha iniziato la Juventus intromettendosi nell'affare Lukaku e ottenendo il sì di belga e Manchester United all'affare: una trattativa che dovrebbe comprendere anche Dybala come pedina di scambio. Proprio la Joya per il momento non ha ancora detto sì ai 'Red Devils' bloccando di fatto la buona riuscita dell'operazione: ora, come riporta il 'Corriere dello Sport', ci sarebbe la contromossa nerazzurra ai bianconeri.

Marotta avrebbe portato avanti un pressing costante sull'argentino, strappando un'apertura al trasferimento all'Inter.

Del resto Dybala si sarebbe sentito in qualche modo tradito dalla Juvenus che lo ha messo sul mercato e i nerazzurri puntano proprio sulla voglia di rivalsa del calciatore per arrivare a riaprire la trattativa per lo scambio con Icardi. Se dovesse riuscire il blitz a Marotta, l'Inter otterrebbe in un colpo solo tre risultati: un rinforzo di spessore per l'attacco di Conte, far saltare l'affare Lukaku per la Juventus, risolvere la grana Icardi. Sullo sfondo però occhio sempre al Psg, al momento ancora in fase di riflessione: da Parigi non avrebbero problemi ad accontentare le richieste economiche dei bianconeri per il numero 10 bianconero.