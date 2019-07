CALCIOMERCATO FIORENTINA BOATENG SASSUOLO - Kevin-Prince Boateng riparte dalla Fiorentina. È in via di definizione, infatti, la trattativa col Sassuolo per l'esperto calciatore ghanese, ex di Milan e Eintracht tra le altre.

Il 32enne estroso centrocampista, dopo una parentesi di sei mesi poco felice al, ha fatto ritorno in Emilia, ma il suo futuro è a tinte viola. La società di Roccoè vicina a chiudere la trattativa col calciatore che, riportano indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , dovrebbe firmare un contratto per i prossimi due anni con possibile opzione per un'ulteriore stagione. Sono ore decisive, fumata bianca in arrivo.