Juventus, dalla Spagna: Sarri vuole anche Eriksen

CALCIOMERCATO JUVENTUS ERIKSEN / Clamorosa novità di calciomercato per la Juventus: secondo il quotidiano 'Marca', anche i bianconeri sarebbero in corsa per Christian Eriksen, in uscita dal Tottenham.

Secondo gli spagnoli, l'obiettivo, tra le altre, di Real e Atletico Madrid , sarebbe in cima alla lista di Sarri, che avrebbe chiesto il suo acquisto nonostante gli arrivi di Ramsey e Rabiot, i quali "non lo avrebbero soddisfatto". L'enorme concorrenza e il prezzo richiesto dagli 'Spurs', superiore ai 70 milioni di euro, rendono l'affare complesso, ma nella penisola iberica non hanno dubbi: la Vecchia Signora ci proverà seriamente nelle prossime settimane e, nei giorni scorsi, si era parlato anche di un clamoroso scambio che coinvolgeva Paulo Dybala.