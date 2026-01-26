Juve, colpo di scena Kolo Muani: “Prestito con obbligo”

I bianconeri hanno provato a riprenderselo già l’estate scorsa. Col Psg ci fu grande tensione e alla fine il transalpino è passato al Tottenham sempre in prestito

La Juve è ancora alla ricerca di un attaccante, priorità assoluta di Luciano Spalletti. Nelle ultime ore, a sorpresa ma non troppo, è spuntato fuori il nome di Kolo Muani.

Breve cronistoria: l’obiettivo numero uno per il reparto avanzato era Mateta del Crystal Palace, ma gli inglesi hanno chiesto e richiesto l’obbligo di riscatto, così l’operazione si è arenata. Per il francese è ora partito all’assalto il Nottingham Forest: secondo ‘The Athletic’ l’offerta tocca quota 35 milioni. A 40 l’affare potrebbe chiudersi.

L’alternativa a Mateta, tornando in casa Juve. era rappresentata da En-Nesyri. Dopo l’intesa col Fenerbahce per un prestito oneroso sui 5 milioni più diritto di riscatto intorno ai 19, praticamente a un passo dal traguardo, il bomber marocchino ha detto stop.

Motivo? Non gradisce la formula del prestito, vuole un trasferimento a titolo definitivo (o con obbligo). A mettere i bastoni fra le ruote alla Juve pure, se non soprattutto l’inserimento dell’ex Siviglia. Ieri a Dazn, prima di Juve-Napoli, Giorgio Chiellini ha confermato e fatto calare il sipario: “Ha espresso dubbi sulla formula – le parole del Director Football Strategy – per noi è una questione chiusa“.

Forse non del tutto, poiché stando alle indiscrezioni di queste ore ci sarebbe ancora qualche spiraglio. Certo è che la Juve ha riniziato a guardarsi intorno: ai bianconeri è stato nuovamente accostato Joshua Zirkzee, ma l’olandese ex Bologna non è una prima punta.

Suggestione ritorno Kolo Muani: “Juve può fare un’eccezione”

È di poco fa, invece, l’indiscrezione riguardo un ritorno di fiamma per Kolo Muani, autore fin qui di una pessima stagione in maglia Tottenham. Il transalpino si è trasferito a Londra alla fine dello scorso mercato estivo, dopo aver atteso per tre mesi il ritorno a Torino.

2 gol e 3 assist in 23 partite, il bottino di Kolo Muani con la maglia degli ‘Spurs’ è a dir poco deprimente. Probabilmente alla Juventus tornerebbe di corsa, ma c’è l’ostacolo PSG (ammesso il Tottenham sia disposto a interrompere il prestito), col quale Comolli si sarebbe pesantemente scontrato proprio l’estate passata.

Per Kolo Muani, stando a Luca Momblano di Juventibus, la Juve potrebbe fare un’eccezione. Nel senso che “potrebbe valutare di inserire un obbligo di riscatto a determinate condizioni“, come non fatto per Mateta ed En-Nesyri.