Juve, cambia tutto col Monaco in Champions: out il big più atteso

Cresce l’attesa per la sfida di Champions League tra Monaco e Juventus: ecco le ultimissime in vista dell’appuntamento di domani. 

Dopo il brillante successo interno contro il Benfica di Mourinho, la Juve guarda con fiducia al cammino in Champions League. I bianconeri, che domani sera faranno visita al Monaco, sono ormai certi della qualificazione agli spareggi, ma con una serie di incastri potrebbero addirittura arrivare tra le prime otto e accedere direttamente gli ottavi di finale della massima competizione continentale per club.

Pogba
Pogba (LaPresse) – Calciomercato.it

Monaco-Juve che perde uno dei protagonisti più attesi, ovvero quel Paul Pogba che a Torino ha lasciato ottimi ricordi: il centrocampista francese è out, come annunciato pochi istanti fa dall’allenatore Sébastien Pocognoli in conferenza stampa.

Una grave perdita per la compagine francese, che occupa attualmente la decima posizione nella graduatoria generale della Ligue 1 e che domani sera è chiamata a fare risultato contro Yildiz e compagni per ottenere il pass per gli spareggi. La Juve, però, è in formissima e venderà cara la pelle: i presupposti per assistere ad un match scoppiettante e aperto a qualsiasi tipo di risultato, insomma, ci sono tutti.

