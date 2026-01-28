Colpo a sorpresa per l’Inter: trattativa con l’Arabia per l’ex attaccante di Aston Villa e Bayer

I nerazzurri sono improvvisamente piombati sul francese che in questo momento gioca con Benzema all’Al Ittihad

L’Inter è attesa da una sfida importantissima, oltre che incredibilmente affascinante, in casa del Borussia Dortmund per provare a staccare il pass per gli ottavi di finale diretti. Scenario difficile, quasi impossibile, ma in questa Champions League nulla è scontato e può succedere ancora di tutto. Nel frattempo i nerazzurri lavorano sul mercato, continuano a osservare senza però sferrare colpi particolari. È arrivato un giovane come Jakirovic mentre un altro non vestirà la maglia dell’Inter, ovvero Mlacic. Ma il nodo è sempre a destra o comunque sulla fascia.

Molto dipenderà dall’eventuale partenza di Luis Henrique, su cui in questi giorni sono piombati prima il Besiktas e poi il Bournemouth. Se arriverà un’offerta importante e ritenuta all’altezza i nerazzurri lo lasceranno andare, sostituendolo con Ivan Perisic che ha già aperto al ritorno. Anche se c’è da convincere il PSV, nella speranza di buone notizie dalla stessa Champions questa sera. Senza escludere comunque altri nomi per la fascia. Ma è di poco fa l’indiscrezione che accende clamorosamente i riflettori dell’Inter su Moussa Diaby.

Parliamo di un giocatore velocissimo, classe ’99 in forza all’Al Ittihad con Benzema, titolare fisso ma con appena 2 gol segnati all’attivo, tra l’altro nella stessa partita, al netto di 5 assist. Secondo Fabrizio Romano, i nerazzurri avrebbero avviato le trattative per un prestito del francese, con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro. Ora la palla passa proprio al club arabo, che prima di lasciarlo andare dovrebbero trovare un sostituto. Diaby avrebbe già dato l’ok al trasferimento all’Inter. Un’operazione inaspettata, soprattutto considerando che l’ex Aston Villa e Bayer è un attaccante esterno, seconda punta. Non un’ala (anche se qualche partita l’ha giocata in quel ruolo) come cercano a viale della Liberazione.