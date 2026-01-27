Yildiz-Juve, firma improvvisa: ci sono le cifre

Svolta improvvisa per quel che concerne il futuro di Kenan Yildiz: ecco cosa sta succedendo in casa Juventus.

Ha messo a segno la rete del momentaneo 2-0 contro il Napoli disputando l’ennesima grande prova di questa stagione. Kenan Yildiz è sempre più al centro della Juve e continua a trascinare i bianconeri a suon di gol e prestazioni straordinarie. Proprio per questo motivo, la dirigenza di corso Galileo Ferraris è al lavoro per blindarlo e per scongiurare il rischio di un eventuale addio.

Secondo l’edizione di oggi del quotidiano ‘Tuttosport’, i colloqui dei giorni scorsi tra la Juve e l’entourage e la famiglia del classe 2005 sarebbero stati particolarmente positivi: Yildiz avrebbe ricevuto rassicurazioni sulla permanenza in panchina di Luciano Spalletti e sull’adeguamento dell’ingaggio, che salirà dagli attuali 1,5 milioni di euro a 6 milioni di euro netti l’anno.

Un riconoscimento importante per il vero simbolo della Juve del futuro: il talento turco piace alle principali big europee, ma a Torino non hanno alcuna intenzione di lasciarlo partire. Anzi, la proposta per il rinnovo del contratto è sul tavolo e la firma potrebbe arrivare prima del previsto.