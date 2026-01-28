Atalanta
Kolo Muani-Juve, c’è il via libera: Spalletti ora sogna

Novità importantissime in casa Juve per quel che concerne il futuro di Kolo Muani: ecco cosa sta succedendo. 

Kolo Muani-Juve, ci risiamo. Dopo la trattativa infinita della scorsa estate non andata a buon fine, la dirigenza bianconera torna alla carica per il cartellino dell’attaccante francese classe ’98, attualmente in prestito dal Paris Saint-Germain al Tottenham. Il 27enne di Bondy non è affatto contento di questi primi cinque mesi in Inghilterra ed è pronto a cambiare aria: la Juve lo intriga e non avrebbe alcun problema a tornare a Torino, dove ha lasciato un buonissimo ricordo.

E ora arrivano buonissime notizie anche da Londra: il Tottenham – secondo quanto riportato dall’edizione di oggi del quotidiano ‘Tuttosport’ – avrebbe infatti espresso la volontà di interrompere immediatamente il prestito del calciatore.

Kolo Muani, dunque, si appresta a fare ritorno a Parigi dove potrebbe rimanere soltanto per qualche ora: Comolli è pronto a riprendere i contatti con la dirigenza del club di Ligue 1 ed è fiducioso sul buon esito dell’operazione, nonostante le schermaglie dell’estate scorsa. Attenzione, dunque, a questa pista e alle prossime ore che si preannunciano decisive.

