Chiesa di nuovo in Serie A: nuovo assalto in extremis della Juve, ma non solo

L’esterno azzurro sta giocando pochissimo al Liverpool e negli ultimi 2-3 giorni di mercato può ancora scaldarsi il ritorno in Italia

La Juventus è rimasta un po’ ferma al palo sul mercato. Anzi, ai pali che ha ricevuto per i due principali obiettivi, per motivi differenti. Prima Mateta, che avrebbe fatto carte false per vestire il bianconero ma è stato bloccato dal Crystal Palace per quanto riguarda soprattutto le cifre oltre alla formula. En-Nesyri, invece, non ha dato il suo ok non convinto della formula del prestito con cui l’avrebbe prelevato la Juve, e con la corte del Siviglia ad aumentare i suoi dubbi. Insomma, per ora nessun rinforzo. E Spalletti invece ne chiede uno o due, tra attacco e non solo.

Prima ancora Comolli aveva provato con il Liverpool per Chiesa, ci sono stati contatti e il giocatore aveva aperto volentieri a un ritorno. Ma nessun accordo con i Reds, che sono rimasti fermi a una richiesta di almeno 15 milioni di euro e ovviamente a titolo definitivo. In questo momento la squadra di Slot attraversa un periodo della stagione complicatissimo, fuori dalla zona Champions. Il Liverpool ha avuto degli infortuni importanti, c’è stata una fase in cui l’ex Juve stava trovando più spazio. Ma è durato davvero pochissimo: nelle ultime settimane ha giocato solo qualche spiccio di partita, roba di 10 minuti. Anche per questo era apertissimo a un ritorno in bianconero.

Viste le difficoltà ad arrivare ad altri calciatori, non è affatto escluso che Comolli possa tornare in extremis sull’attaccante azzurro, contando anche sulla volontà del calciatore. I rapporti sono sempre vivi col giocatore, negli ultimi 2-3 giorni di mercato può arrivare un altro assalto. La Serie A può essere una destinazione comunque possibile per Chiesa, a prescindere dalla Signora. La Roma, ad esempio, ci aveva provato in estate e il suo nome ogni tanto è tornato a circolare dalle parti di Trigoria. Senza nulla di concreto, ma se dovesse ripresentarsi la possibilità anche Massara potrebbe fare un altro tentativo dopo che il giocatore aveva preferito restare al Liverpool. Situazione che resta da monitorare.