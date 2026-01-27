Spalletti ribalta la Juventus per il Monaco: occhio al pericolo giallo | VIDEO CM

C’è il Monaco sulla strada della Juve nell’ultimo turno della League Phase di Champions: le possibili scelte di Luciano Spalletti

La Juventus, ringalluzzita dalla travolgente vittoria nel big match di campionato contro il Napoli, sarà di scena domani sera a Montecarlo nell’ultimo incrocio della prima fase di Champions League.

I bianconeri affronteranno il Monaco dell’ex Pogba (che però non sarà in campo) con il pass per i playoff già in tasca, dopo il successo la scorsa settimana con il Benfica. Clima disteso alla Continassa: sorrisi e scherzi nella prima parte della rifinitura aperta ai giornalisti, con Spalletti a osservare i suoi durante il riscaldamento e il classico torello. L’allenatore di Certaldo sorride anche perché avrà tutto il gruppo a disposizione, eccetto ovviamente i lungodegenti Vlahovic e Rugani.

Monaco-Juve, turnover per Spalletti: le possibili scelte di formazione

Spalletti sta pensando di mischiare le carte in vista del match in terra monegasca, dando respiro dal primo minuto a qualche titolarissimo. In difesa potrebbe rivedersi Gatti al posto di Bremer, mentre a sinistra Cabal si candida per una maglia dall’inizio a spese di Cambiaso. In mezzo al campo possibile occasione per Koopmeiners, in panchina nelle ultime uscite. In questo frangente, l’olandese prenderebbe il posto di capitan Locatelli.

🎥 #Juventus – Sorrisi e bel clima per la truppa di #Spalletti alla vigilia del sfida di Montecarlo: tutti a disposizione nella rifinitura alla Continassa, eccetto i lungodegenti #Vlahovic e Rugani 📲 #MonacoJuve @GiokerMusso pic.twitter.com/DxOPyEJsxJ — calciomercato.it (@calciomercatoit) January 27, 2026

Nel reparto offensivo ballottaggio tra Miretti (leggermente favorito) e Conceicao, mentre potrebbe tirare il fiato David con Openda a guidare l’attacco. Inamovibili McKennie e Yildiz. Occhio al pericolo giallo: Kelly, Cabal, Cambiaso e Locatelli sono diffidati e in caso di ammonizione salterebbero la gara d’andata nel prossimo turno.

La probabile formazione della Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cabal; Koopmeiners, Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; Openda.