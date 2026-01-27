Atalanta
Spalletti ribalta la Juventus per il Monaco: occhio al pericolo giallo | VIDEO CM

Foto dell'autore

C’è il Monaco sulla strada della Juve nell’ultimo turno della League Phase di Champions: le possibili scelte di Luciano Spalletti 

La Juventus, ringalluzzita dalla travolgente vittoria nel big match di campionato contro il Napoli, sarà di scena domani sera a Montecarlo nell’ultimo incrocio della prima fase di Champions League. 

Spalletti, le scelte per Monaco-Juve
Luciano Spalletti, allenatore della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it

I bianconeri affronteranno il Monaco dell’ex Pogba (che però non sarà in campo) con il pass per i playoff già in tasca, dopo il successo la scorsa settimana con il Benfica. Clima disteso alla Continassa: sorrisi e scherzi nella prima parte della rifinitura aperta ai giornalisti, con Spalletti a osservare i suoi durante il riscaldamento e il classico torello. L’allenatore di Certaldo sorride anche perché avrà tutto il gruppo a disposizione, eccetto ovviamente i lungodegenti Vlahovic e Rugani.

Monaco-Juve, turnover per Spalletti: le possibili scelte di formazione

Spalletti sta pensando di mischiare le carte in vista del match in terra monegasca, dando respiro dal primo minuto a qualche titolarissimo. In difesa potrebbe rivedersi Gatti al posto di Bremer, mentre a sinistra Cabal si candida per una maglia dall’inizio a spese di Cambiaso. In mezzo al campo possibile occasione per Koopmeiners, in panchina nelle ultime uscite. In questo frangente, l’olandese prenderebbe il posto di capitan Locatelli.

Nel reparto offensivo ballottaggio tra Miretti (leggermente favorito) e Conceicao, mentre potrebbe tirare il fiato David con Openda a guidare l’attacco. Inamovibili McKennie e Yildiz. Occhio al pericolo giallo: Kelly, Cabal, Cambiaso e Locatelli sono diffidati e in caso di ammonizione salterebbero la gara d’andata nel prossimo turno.

La probabile formazione della Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cabal; Koopmeiners, Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; Openda.

