Ufficiale: Sterling rescinde il contratto con il Chelsea

Foto dell'autore

Il Chelsea ha comunicato tramite il proprio sito ufficiale di aver rescisso il contratto di Sterling con la punta inglese che è attualmente svincolata.

Raheem Sterling
Calciomercato, ufficiale la rescissione di Sterling (Ansa Foto) – calciomercato.it

Accostato a diverse squadre, tra cui anche alcune italiane, l’attaccante inglese è alla ricerca di una nuova sistemazione per la seconda parte della stagione con la punta pronta a ripartire da un altro campionato che non sia la Premier League.

Questo il comunicato con il quale la società londinese ha salutato l’attaccante classe 1994: “Raheem Sterling ha lasciato oggi il Chelsea Football Club di comune accordo, ponendo fine a tre stagioni e mezzo come nostro giocatore, dopo aver firmato nell’estate del 2022 quando è stato trasferito dal Manchester City. Ringraziamo Raheem per il contributo dato quando era un giocatore del Chelsea e gli auguriamo il meglio per la prossima fase della sua carriera”.

