Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

La Juve batte un colpo a centrocampo: arriva alla Continassa a zero

Foto dell'autore

Mancano pochissimi giorni alla chiusura della sessione invernale di calciomercato: Juve letteralmente scatenata.

Non solo un attaccante con il sogno Kolo Muani che appare sempre più realizzabile con il trascorrere delle ore. La Juve monitora più questioni in questa finestra invernale di calciomercato e ora è pronta a mettere a segno un importantissimo colpo a centrocampo: il prescelto è Xaver Schlager, classe ’97 del RB Lipsia e della nazionale austriaca.

Schlager esulta
Schlager (Ansa) – Calciomercato.it

Il calciatore originario di Linz, che nell’estate del 2022 ha detto addio al Wolfsburg per trasferirsi proprio al Lipsia dove ha collezionato fin qui 95 presenze con 4 goal e 9 assist, ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2026 e rappresenta una ghiotta occasione a parametro zero.

Il direttore bianconero, Marco Ottolini, lo sa ed è al lavoro per anticipare la concorrenza: i discorsi con l’entourage di Schlager sono ben avviati e la fumata bianca potrebbe arrivare prima del previsto. Juve, dunque, letteralmente scatenata in questi ultimissimi giorni di mercato: il 2 febbraio c’è lo stop alle trattative, ma a Torino hanno tutta l’intenzione di prendere un centrocampista (Schlager) e un attaccante (Kolo Muani) entro quella data.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie