La Juve batte un colpo a centrocampo: arriva alla Continassa a zero

Mancano pochissimi giorni alla chiusura della sessione invernale di calciomercato: Juve letteralmente scatenata.

Non solo un attaccante con il sogno Kolo Muani che appare sempre più realizzabile con il trascorrere delle ore. La Juve monitora più questioni in questa finestra invernale di calciomercato e ora è pronta a mettere a segno un importantissimo colpo a centrocampo: il prescelto è Xaver Schlager, classe ’97 del RB Lipsia e della nazionale austriaca.

Il calciatore originario di Linz, che nell’estate del 2022 ha detto addio al Wolfsburg per trasferirsi proprio al Lipsia dove ha collezionato fin qui 95 presenze con 4 goal e 9 assist, ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2026 e rappresenta una ghiotta occasione a parametro zero.

Il direttore bianconero, Marco Ottolini, lo sa ed è al lavoro per anticipare la concorrenza: i discorsi con l’entourage di Schlager sono ben avviati e la fumata bianca potrebbe arrivare prima del previsto. Juve, dunque, letteralmente scatenata in questi ultimissimi giorni di mercato: il 2 febbraio c’è lo stop alle trattative, ma a Torino hanno tutta l’intenzione di prendere un centrocampista (Schlager) e un attaccante (Kolo Muani) entro quella data.