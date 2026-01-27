Juventus, Spalletti rilancia Kostic: nuovo ruolo, ma il futuro è già scritto

Il nazionale serbo protagonista e in gol nella partitissima contro il Napoli, subentrando dalla panchina. Spalletti lo toglie dal mercato e gli cambia posizione in campo

Mancino letale e tre gol già messi a segno in campionato sotto la gestione Spalletti. Non male per una riserva come Filip Kostic, protagonista domenica del tris bianconero che ha chiuso i conti nel big match dell’Allianz Stadium con il Napoli.

Spalletti sembra aver rivitalizzato il serbo, che senza la titolarità nello scacchiere del tecnico di Certaldo sta lasciando comunque il segno. Entrato nel finale della sfida contro i campioni d’Italia, l’ex Fenerbahce è riuscito ad essere subito incisivo e a replicare gli acuti di Cremona e Firenze.

Kostic infatti aveva firmato la rete del vantaggio nella vittoria con la Cremonese e nella trasferta contro la Fiorentina, match quest’ultimo poi terminato in parità.

Calciomercato Juve, Kostic (adesso) non lascia la Juve: il piano di Spalletti

Alti e bassi per il 33enne laterale serbo, con il rimbrotto di Spalletti al momento dell’ingresso in campo nella gara con la Roma. Nelle ultime settimane, complice anche la negativa prova contro il Cagliari, Kostic aveva perso minutaggio e per lui c’era aria d’addio già in questa finestra del mercato.

Spalletti invece non si priverà del giocatore, che nel 4-2-3-1 dell’ex Ct della Nazionale potrebbe essere utilizzato come alternativa sulla trequarti a Yildiz e Conceicao. In entrata la Juventus sta puntando soprattutto nel rinforzarsi con un nuovo centravanti e difficilmente arriverà un profilo di fantasia per rimpinguare la batteria dei trequartisti.

L’Intenzione di Spalletti è quella quindi di spostare qualche metro più avanti il mancino serbo, che si è rilanciato grazie al gol messo a segno contro il Napoli. Complicato invece pensare in estate a una permanenza di Kostic, con il classe ’92 destinato a lasciare Torino a parametro zero alla scadenza del contratto.