Spalletti li fa fuori: doppia bocciatura e addio Juve | CM

La Juventus spinge per Chiesa e Mingueza, ma prima deve piazzare un paio di esuberi sul mercato

C’è fermento sul mercato in casa Juventus in questa sessione di gennaio. Le richieste di Luciano Spalletti sono chiare per completare la rosa: un jolly offensivo in grado di far rifiatare Yildiz e un laterale destro per alternarsi con Kalulu nel ‘nuovo’ 4-2-3-1 del mister di Certaldo.

Un paio di rinforzi compatibili con le necessità della squadra e che vadano effettivamente ad elevare il tasso tecnico del gruppo allenato da Spalletti. Anche per questo i nomi sul taccuino del nuovo Ds Ottolini intrigano i tifosi e l’ambiente bianconero, come un possibile ritorno sotto la Mole di Federico Chiesa. La Juve spinge per il figlio d’arte, ma deve scontrarsi con le richieste del Liverpool.

Allo stesso modo la ‘Vecchia Signora’ non ha ancora trovato l’accordo con il Celta Vigo per Mingueza, l’esterno a destra individuato dalla dirigenza per rimpiazzare Joao Mario.

Juventus, Joao Mario e Kostic esuberi di Spalletti: futuro lontano da Torino

A proposito di Joao Mario, con l’avvento di Spalletti alla Continassa è uscito definitivamente dai radar dell’undici titolare della Juventus. Il portoghese già con Tudor era una riserva e negli ultimi due mesi e mezzo con Spalletti ha giocato ancora imeno.

L’ex Porto è stato utilizzato sotto la nuova gestione soltanto per 43 minuti in tutte le competizioni. La Juve – come raccolto da Calciomercato.it – sta cercando di piazzarlo al miglior offerente, fermo restando che non può cederlo sotto i 10-11 milioni per non generare una minusvalenza. A conti fatti un’operazione sbagliata in estate dal board bianconero, con il rimpianto di non aver puntato su Alberto Costa che si sta mettendo in grande evidenza con la maglia del Porto.

Oltre a Joao Mario anche Filip Kostic figura tra i bocciati sul block notes di Spalletti, nonostante un inizio incoraggiante sotto le redini dell’ex Ct della Nazionale. In gol contro Cremonese e Fiorentina, il serbo non è riuscito nelle ultime settimane a entrare nelle grazie del tecnico toscano. Complice anche la prestazione da incubo nel primo tempo della sfida di campionato con il Cagliari. Da quel momento Kostic ha trovato sempre meno spazio, incassando anche i rimbrotti di Spalletti che contro la Roma non l’aveva visto troppo convinto di entrare in campo.

Calciomercato Juve, Adzic vuole restare in bianconero

Anche Kostic perciò è fuori dal progetto, con la Juve che si accontenterebbe di un indennizzo per la sua cessione visto il contratto in scadenza a giugno.

Infine, un altro giocatore in uscita (ma con la formula del prestito) potrebbe essere Vasilije Adzic, che però non è convinto di lasciare la Continassa. La dirigenza vorrebbe cederlo per farlo giocare con maggiore continuità e le corteggiatrici non mancano in Serie A. Spalletti stima il baby montenegrino e al momento gli sta concedendo qualche minuto nei finali di partita.