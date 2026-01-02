Dalla Juventus alla Serie B: è il sogno di mercato del Monza | CM.IT

La Juve ufficializza il nuovo Ds Ottolini e lavora anche in uscita per la fnestra invernale del calciomercato

La Juventus si appresta ad affrontare il Lecce per continuare la scalata in classifica e intanto accoglie Ottolini come nuovo Direttore sportivo, che va a completare l’organigramma dirigenziale della ‘Vecchia Signora’.

Il nuovo Ds si metterà subito al lavoro perché il mercato chiama, con la finestra di gennaio che si è aperta ufficialmente oggi. La Juve è a caccia di occasioni low cost e cerca essenzialmente un esterno destro e un regista per accontentare Luciano Spalletti.

Ma occhio anche alle uscite, con Joao Mario in prima fila visto lo scarso utilizzo avuto finora, sia sotto la gestione Tudor che con l’arrivo dell’ex Ct della Nazionale. Inoltre, un altro giocatore che sta trovando poco spazio è Vasilije Adzic, utilizzato col contagocce da Spalletti e che sta pagando anche la pessima prova in Champions sul campo del Bodo.

Per il talento montenegrino non è una bocciatura, anche perché la Juventus crede nelle sue qualità ed è cosciente di avere alla Continassa un potenziale ‘crack’ per il futuro.

Calciomercato Juve, il Monza ci prova per Adzic: la priorità del montenegrino

Adzic ha però bisogno di giocare come suggeritogli da Dejan Savicevic, presidente federale ed ex fuoriclasse del Milan. Il talentuoso classe 2006 ha vissuto al momento una stagione altalenante: dal missile contro l’Inter che ha consegnato il Derby d’Italia alla Juve, agli errori con Atalanta e Bodo/Glimt che lo hanno fatto scivolare in fondo nelle gerarchie dell’allenatore.

La dirigenza cercherà la soluzione più appropriata per Adzic e che permetta di trovare il campo con continuità. In Serie A le corteggiatrici non mancano per il montenegrino, sbarcato sotto la Mole nell’estate 2024 per 8 milioni di euro dal Buducnos Podgorica, firmando un contratto fino al 2029.

Parma, Cagliari e Pisa hanno mostrato interesse per il centrocampista, con la Juve che lo lascerebbe partire solo con la formula del prestito, considerando la volontà dei bianconeri di non perderne il controllo. Ma non solo: come raccolto da Calciomercato.it, anche il Monza ha chiesto informazione su Adzic.

I brianzoli sono alla ricerca di un centrocampista duttile, con le caratteristiche del giovane montenegrino per rinforzare ulteriormente la rosa di Bianco per il salto in Serie A. Un profilo che marcherebbe la differenza nel torneo cadetto, anche se la riuscita dell’operazione risulta molto complicata vista la volontà della Juventus e di Adzic nel dare la priorità alla permanenza nel massimo campionato.