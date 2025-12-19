Monza, assalto alla Serie A e mercato: colpo dal Toro, la scelta sui big (Colpani compreso) | CM.IT

Il club brianzolo punta subito al ritorno nel massimo campionato: le strategie per la finestra di gennaio

Il Monza domani affronterà la Carrarese all’U-Per Stadium, con l’obiettivo di ritornare alla vittoria dopo lo stop di Venezia e ritrovare il successo pieno che manca da tre gare.

Mister Bianco recupera capitan Pessina e avrà ancora a disposizione Obiang, che partirà per gli impegni in Coppa d’Africa con la Guinea Equatoriale dopo la sfida di campionato contro i toscani. L’esperto mediano non ci sarà certamente per il big match prima della sosta con il Modena e potrebbe saltare anche qualche altra partita se la sua nazionale dovesse andare avanti nella competizione. Bianco però ripone massima fiducia in Colombo, con il baby centrocampista pronto ad affiancare Pessina per ovviare all’assenza di Obiang.

Calciomercato Monza, rinforzo in mediana: l’identikit della dirigenza e l’interesse per Ilkhan

In mezzo al campo, comunque, il Monza è intenzionato a completare il reparto per rinforzare ulteriormente la rosa dell’ex tecnico del Frosinone nella prossima sessione di mercato.

Come raccolto da Calciomercato.it, l’identikit corrisponde a un profilo funzionale in entrambe le fasi, versatile e che possa dare respiro ai titolari in un torneo lungo e faticoso come il campionato di Serie B. Arrivano conferme in questo senso sull’interesse per Ilkhan, giovane centrocampista turco classe 2004 in uscita dal Torino e che arriverebbe in Brianza con la formula del prestito.

Per quanto riguarda invece i big biancorossi (Colpani compreso), la volontà della dirigenza non cambia: il Monza – a meno di offerte importanti e irrinunciabili – punta a confermare tutti almeno fino al termine della stagione, con l’obiettivo dichiarato di ritornare subito in Serie A.