Douglas Luiz cambia ancora maglia: speranza da 25 milioni per la Juventus | CM

Il centrocampista brasiliano lascia dopo metà stagione il Nottingham Forest: la formula dell’affare e l’obiettivo della Juve

Douglas Luiz torna all’Aston Villa. Il centrocampista brasiliano cambia di nuovo maglia dopo la negativa parentesi al Nottingham Forest, ma resta comunque in Premier League.

Douglas Luiz torna all'Aston Villa
Douglas Luiz torna all’Aston Villa (Ansa) – Calciomercato.it

I ‘Villans’ avevano accelerato nelle ultime ore per il giocatore di proprietà della Juventus, chiudendo l’affare nella tarda mattinata di oggi con il club bianconero. Il Nottingham aveva già dato il proprio assenso per liberare Douglas Luiz, con l’Aston Villa che in poco tempo ha trovato l’accordo con la ‘Vecchia Signora’ per il ritorno a Birmingham del classe ’98.

La formula dell’affare rimane pressoché simile: prestito con diritto di riscatto a giugno fissato a 25 milioni di euro più bonus, come raccolto da Calciomercato.it. Con un’unica differenza: il Nottingham aveva l’obbligo nel riscattare il brasiliano al raggiungimento delle 15 presenze da almeno 45’ in campionato.

Calciomercato Juve, Douglas Luiz ancora flop: torna all’Aston Villa

Al momento Douglas Luiz avevano totalizzato solo 5 gettoni con quel minutaggio. Il 27enne centrocampista con i ‘Forest’ ha collezionato 14 presenze complessive in tutte le competizioni, senza andare a segno e con un assist all’attivo. 

Douglas Luiz con la maglia della Juventus
Douglas Luiz con la maglia della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it

Come nella sua esperienza a Torino, Douglas Luiz è stato frenato anche da diversi infortuni di natura muscolare in questa prima parte di stagione. Adesso l’occasione di ritornare all’Aston Villa per rilanciarsi e, chissà, meritarsi la riconferma con il sodalizio di Birmingham. La Juve incrocia le dita… 

