Nome nuovo per la Juventus in questi ultimi giorni di calciomercato invernale. I bianconeri sarebbero sulle tracce di Chris Wood, attaccante del Nottingham Forest che potrebbe cambiare maglia in questi ultimi giorni di calciomercato.

L’arrivo di Lorenzo Lucca dal Napoli e i contatti per Mateta del Crystal Palace, potrebbero aumentare la concorrenza in attacco per il centravanti neozelandese che potrebbe diventare un’opportunità per la Juventus in vista della seconda parte di stagione.

Classe 1991, l’attaccante è in grado di giocare da punta centrale con Luciano Spalletti che, in attesa del rientro in campo di Dusan Vlahovic, avrebbe a disposizione un attaccante d’area di rigore.

Stando a quanto affermato da Michele De Blasis a Juvelive, Wood potrebbe rappresentare un’opzione per il reparto avanzato dei bianconeri, decisi a chiudere un colpo in attacco in questi ultimi giorni di trattative del mercato invernale.

Sarà fondamentale, però, capire quali siano le condizioni dell’attaccante che a dicembre si è sottoposto ad un intervento al ginocchio che lo riporterà in campo ai primi di febbraio.