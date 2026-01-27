Atalanta
Juve, ufficiale l’addio: si trasferisce subito nella Liga

Foto dell'autore

Altra batosta per la Juve dal calciomercato: il comunicato ufficiale sancisce il suo trasferimento nel campionato spagnolo. 

Era stato a lungo accostato alla Juventus ed è stato davvero vicino al trasferimento in bianconero, ma ecco il colpo di scena proprio in dirittura d’arrivo. Guido Rodriguez, centrocampista della Nazionale argentina classe ’94, non giocherà in Serie A ma nella Liga spagnola. Davvero una pessima notizia per Luciano Spalletti e per tutti i sostenitori bianconeri.

Guido Rodriguez esulta
Guido Rodriguez (LaPresse) – Calciomercato.it

Ecco il comunicato ufficiale che sancisce il suo passaggio in Spagna: “Il Valencia CF ha raggiunto un accordo con il West Ham United per il trasferimento di Guido Rodríguez. L’ingaggio del centrocampista argentino (12/04/1994) porterà equilibrio, esperienza, personalità e valore aggiunto al centrocampo, potendo contribuire sia in fase offensiva che difensiva sotto la guida del nostro allenatore, Carlos Corberán. A 31 anni, Guido Rodríguez è un giocatore affermato con una lunga carriera competitiva, sia nella LaLiga sia in altre competizioni. Campione del Mondo nel 2022 e due volte vincitore della Copa América con la sua nazionale, il nuovo giocatore del Valencia CF arriva a Mestalla dopo oltre 400 presenze ad alto livello con Real Betis, Club América, Club Tijuana, River Plate e Defensa y Justicia, oltre alla recente esperienza nella Premier League inglese con il West Ham“.

