Spalletti lo fa firmare: “Qualità indubbie, è da Juve!”. La risposta ironica a Conte

Le dichiarazioni in conferenza stampa dell’allenatore della Juventus, alla vigilia della sfida di Champions nella tana del Monaco

La Juventus, già qualificata per i playoff di Champions League, rende visita al Monaco nell’ultima partita della prima fase di Champions League.

Ai bianconeri potrebbe bastare un punto per essere testa di serie nella doppia sfida degli spareggi di febbraio, mentre c’è una piccolissima speranza ancora di entrare tra le prime otto (ma oltre ai tre punti devono verificarsi una serie di risultati favorevoli). Intanto Luciano Spalletti prepara la sfida di Montecarlo e di affiderà a un turnover ragionato, anche per far rifiatare qualche titolarissimo.

L’allenatore bianconero preannuncia la presenza di Openda in attacco, al posto di David (grande protagonista col Napoli): “Può essere che domani giochi dal primo minuto – le parole di Spalletti in conferenza stampa – Ha un carattere da bravo ragazzo che non gli permette di stare tranquillo. Dandogli spazio spazio potrà essere più sereno, ne sono convinto”.

Monaco-Juventus, Spalletti annuncia: “Openda e Koopmeiners titolare”

Ma non solo Openda, dall’inizio ci sarà spazio anche per Teun Koopmeiners nell’undici anti-Monaco. Spalletti tornerà a dare fiducia all’olandese (al fianco del tecnico in conferenza) dopo le ultime panchine tra campionato e Champions: “Devo fare delle valutazioni, probabilmente farò riposare i diffidati (Kelly, Cambiaso e Locatelli oltre a Cabal, ndr) – spiega l’ex Ct della Nazionale – Koopmeiners giocherà a centrocampo, così come Kalulu in difesa. Bremer? Bisogna stare attenti a gestirlo, mentre Gatti non ha ancora i 90 minuti”.

Spalletti risponde con ironia anche a Conte dopo le frecciate del collega del Napoli: “Pensavo fosse l’intelligenza artificiale, mi sono accorto solo dopo che fosse vero. Mi auguro adesso che si parli solo della Champions e della gara di domani”.

Spalletti non rinuncerà (probabilmente) all’inamovibile McKennie neanche col Monaco, con l’americano in scadenza contrattuale con la Juve: “Non parlo del rinnovo, dovete chiedere alla dirigenza. Io posso dire che è un leader di questa squadra, che le sue qualità sono indubbie. Ha la capacità di trovarsi a proprio agio in qualsiasi ruolo. È un calciatore di alto profilo, da Juventus”.

Infine sul mercato e la possibilità che arrivi un nuovo attaccante: “Questo gruppo ha ancora dei margini. Però, se si trovasse qualcosa da metterci a disposizione, sarebbe certamente un vantaggio e un aiuto”.