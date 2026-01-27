Atalanta
Una Juve a costo zero: nuovi contatti per il colpo in difesa

I bianconeri accelerano per il difensore in scadenza a giugno e nei radar anche dell’Inter

Entro la fine di questo mercato di gennaio la Juve proverà ad accontentare Spalletti. Come? Acquistando un attaccante, una prima punta che possa garantire maggiore profondità alla squadra. È la priorità dell’allenatore di Certaldo.

Comolli e Modesto
Una Juve a costo zero: nuovi contatti per il colpo in difesa (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Dopo i tentativi falliti per Mateta e il tramonto dell’operazione En-Nesyri, il club bianconero ha riaperto il file Kolo Muani, che Comolli e soci hanno riprovato a portare a Torino per tutta la scorsa sessione estiva, rompendo alla fine col PSG. Vedremo, quindi, se coi parigini si potrà riaprire un dialogo per il francese, ora in prestito al Tottenham.

Comunque la Juve sta già lavorando anche in ottica estate. Il focus ora è sui giocatori in scadenza, dunque prendibili a costo zero. C’è stato un incontro di recente con l’agente di Franck Kessie, il cui contratto con l’Al-Ahli scade proprio a giugno.

L’ex Milan ha sul tavolo una ricca proposta di rinnovo dai sauditi: per un ritorno in Europa, nello specifico in Italia, dovrebbe accettare di ridursi lo stipendio che adesso è di circa 15 milioni l’anno.

Senesi in azione
Juve, sprint per Senesi (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Dal centrocampo alla difesa, con l’obiettivo ormai dichiarato: Marcos Senesi. Matteo Moretto conferma quanto scritto da Giorgio Musso, la Juve spinge per bloccare il giocatore in vista di giugno.

Nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti con l’entourage del difensore argentino (con passaporto italiano) in scadenza col Bournemouth e nei radar anche dell’Inter oltre che del Barcellona. Al momento proprio i blaugrana rappresentano il concorrente più pericoloso per i bianconeri.

