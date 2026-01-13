Inter, obiettivo difensore mancino: sfida alla Juve per il colpo a zero | CM.IT

Argentino con passaporto italiano e quest’anno uno dei migliori centrali della Premier

In vista della prossima stagione l’Inter è intenzionata a prendere un nuovo difensore di piede mancino, considerata l’uscita di Acerbi. Un giocatore in grado sia di fare il centrale che di far rifiatare Bastoni.

A proposito di difensore di piede mancino, secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it il club nerazzurro sta seguendo anche la situazione di Marcos Senesi.

L’argentino con passaporto italiano è in scadenza a giugno col Bournemouth, e il suo rendimento in questa stagione ha attirato su di sé tanti importanti estimatori. C’è il Barcellona, c’è la Juventus che sta lavorando per bloccarlo adesso in ottica giugno.

Non solo Juve, Senesi nei radar anche dell’Inter

Senesi è nei radar dell’Inter fin dai tempi in cui militava nel Feyenoord. Probabilmente è nel miglior momento della carriera. Oltre alla concorrenza, per l’Inter l’ostacolo potrebbe essere la proprietà: il difensore cresciuto nel San Lorenzo compirà 29 anni il prossimo mese di maggio.

Tradotto: è un calciatore difficilmente rivendibile, in aggiunta al fatto che potrebbero essere chieste commissioni significative essendo prendibile a zero.

Senesi fa parte della stessa agenzia di Lookman, con la quale l’estate scorsa era stato raggiunto un accordo, ed è compagno di squadra di quel David Brooks per il quale l’Inter ha avuto dei discorsi. Chivu resta sempre in attesa di un nuovo terzino destro…

Muharemovic resta pista calda, per Mlacic manca l’ok finale

La priorità dell’Inter, o forse più del fondo per quanto riguarda il reparto arretrato resta comunque l’inserimento di un profilo più giovane, anche se Senesi a zero è una grande opportunità di mercato.

L’identikit è quello di Tarik Muharemovic, incedibile (o quasi) per il Sassuolo in questa finestra invernale. Per il bosniaco un altro possibile incrocio con la Juve, che come noto vanta il 50% sulla futura rivendita del classe 2003.

In prospettiva futura è sempre poi calda la trattativa per Branimir Mlacic, difensore croato classe 2007 in forza all’Hajduk. Con il club croato l’intesa c’è già, manca ancora l’ok finale del ragazzo e soprattutto del papà, che ha chiesto un progetto di crescita adeguato per il figlio. Gli intermediari sono al lavoro per trovare un’intesa definitiva.