UDINESE UFFICIALE MACHIS/ Darwin Machis lascia a titolo definitivo l'Udinese di Igor Tudor. L'attaccante di origini venezuelane, come comunicato dal club friulano attraverso i suoi canali ufficiali, vestirà la maglia del Granada nella prossima stagione.

Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Dopo i 6 mesi di prestito al Cadice, Machis torna quindi in Spagna, ma stavolta in maniera definitiva. Il venezuelano, che non ha particolarmente inciso con la maglia dell'Udinese, è stato recentemente protagonista con la sua nazionale in Coppa America.