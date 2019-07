Napoli, James continua ad attendere gli azzurri: le ultime CM.IT

CALCIOMERCATO NAPOLI JAMES RODRIGUEZ / Il caso James Rodriguez continua a riservarci sorprese. Ieri sera, Josep Pedrerol, giornalista molto vicino al Real Madrid (spesso ai suoi annunci seguono le ufficialità del club), aveva annunciato la volontà, da parte dei blancos, di non cedere più l'attaccante. La decisione sarebbe dovuta all’infortunio di Asensio, che obbligava i madrileni a trovare una soluzione in tempi rapidi, impraticabile sul mercato.

L’idea, però, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, non ha raccolto il favore del calciatore: James, come raccontiamo da inizio giugno, si è promesso ad Ancelotti e vuole mantenere la sua parola. Il rapporto con Zidane non è mai decollato e il francese, nelle ultime ore, non si è fatto vivo con lui per proporgli di tornare ad essere protagonista nel progetto merengue.

Il cafetero, viste le difficoltà nella trattativa tra Napoli e Real Madrid, è pronto anche a dire sì all’Atletico, che si è esposto pubblicamente nei giorni scorsi, rivelando il suo concreto interesse.

I blancos, però, erano già restii a rinforzare ulteriormente i cugini dopo l’affare(appena il secondo in oltre vent’anni) e dopo la clamorosa sconfitta nell'amichevole di stanotte ne hanno ancora meno voglia.

L’avversario di De Laurentiis nella corsa a James Rodriguez, quindi, in questo momento è lo stesso Real Madrid, che non sembra più convinto di voler lasciarlo partire. Il patron partenopeo, però, continua ad avere armi potentissime per mettere a segno il colpo: la promessa del calciatore a Carlo Ancelotti e l’intermediazione di Jorge Mendes, che è stato in Italia per lavorare alle operazioni in entrata ed uscita del Milan (André Silva, Cutrone, Leao e Correa) ed è in costante contatto con il ds Giuntoli.

Serve un rilancio, possibile visto che Pépé si allontana e i fondi per finanziare l’operazione ci sono: magari non i 42 milioni cash che esigeva Perez, ma un prestito (molto) oneroso con obbligo di riscatto potrebbe ammorbidire gli spagnoli. Nel frattempo, lunedì l’ex Bayern terminerà le sue vacanze e dovrà riaggregarsi al gruppo madridista: esattamente ciò che voleva evitare Zidane. Per ora, il colombiano tornerà a vestirsi di bianco... Fino al prossimo colpo di scena.