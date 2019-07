TORINO DEBRECEN MAZZARRI / Vigilia del primo impegno ufficiale per il Torino che domani ospiterà il Debrecen per il preliminare di Europa League. Walter Mazzarri ne ha parlato in conferenza stampa: "Il fatto che la squadra avversaria è un mese e mezzo che si allena e ha già superato un turno la dice lunga sulla loro preparazione fisica. Questa squadra mi ha dato tante soddisfazioni l'anno scorso, ora deve fare un ulteriore salto di qualità.

Secondo me questa è la partita più insidiosa, se andremo avanti giocheremo le altre gare con una condizione migliore. L'unico vantaggio che possiamo avere è che siamo quasi tutti quelli dell'anno scorso, quei ragazzi autori di una cavalcata emozionante.

TIRARE LE SOMME - "Mi aspetto una prova di grande attenzione e maturità, poi tireremo le somme dopo la partita. Dobbiamo dare più input possibili ai nostri giocatori prima delle partite, bisogna creare una partita virtuale prima che si giochi. Questa settimana ho parlato con tutti, uno ad uno, proprio per far capire che la prima partita in casa va interpretata in un certo modo, è importante non prendere gol".

TRE IMPEGNI - "Portare avanti tre competizioni nel corso del campionato può portarti a perdere qualche punto durante la stagione, ma innanzitutto pensiamo a questa sfida e a vincerla".