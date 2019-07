CALCIOMERCATO SASSUOLO BOATENG EINTRACHT / Kevin-Prince Boateng è ancora una volta con le valigie in mano. Il centrocampista, rientrato al Sassuolo dopo il prestito al Barcellona, potrebbe far ritorno in Germania.

Sull'ex Milan - stando a quanto riportato da 'SportMediaset' - ci sarebbe l', squadra con cui ha già giocato nella stagione 2017-2018.