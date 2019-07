CALCIOMERCATO NAPOLI JAMES RODRIGUEZ BALE ZIDANE / Zinedine Zidane torna a parlare e affronta i temi caldi del calciomercato: dalla telenovela James Rodriguez al caso Bale, con il possibile scambio con Neymar. Si parte dal colombiano di cui il tecnico del Real Madrid dice: "E' ancora nostro, non so cosa succederà".

Si passa poi a Bale, con Zidane che fa chiarezza sulle dichiarazioni che hanno acceso le polemiche: "Non ho mancato di rispetto a nessuno, tantomeno ad un giocatore. Il mio spagnolo è un po' bugiardo, proverò ad essere chiaro: sarò sempre con i miei calciaori e Bale lo è. Si allenerà normalmente, vedremo poi cosa accadrà: Gareth fa parte della squadra, questo è ciò che conta di più. Non ho alcun disagio a lavorare con lui. Conterò su Bale come su qualsiasi altro giocatore in rosa". Infine, l'utlima battuta sul possibile scambio Bale-: "Non so che dire, non ne so nulla".