Calciomercato Juventus, nuova pista a sorpresa per Dybala

CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA - Il futuro di Paulo Dybala è ancora tutto da scrivere. Attualmente in vacanza dopo la Copa America, l'attaccante argentino attende il faccia a faccia con il nuovo tecnico Maurizio Sarri per capire se sarà centrale nel nuovo progetto della Juventus.

Sul mercato, intanto, le pretendenti non mancano. Oltre al Manchester United e, soprattutto, al Paris Saint-Germain, è emersa una nuova pista che porta in Spagna: secondo il portale iberico 'El Gol Digital', infatti, ilstarebbe pensando all'ex Palermo per rimpiazzare Rodrigo Moreno, il quale a sua volta potrebbe sbarcare in Italia per vestire la maglia del