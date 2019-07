CALCIOMERCATO INTER BALE / Accostato tempo fa all'Inter, cercato da Suning ma per il Jiangsu, Gareth Bale è stato ufficialmente messo sul mercato da Zinedine Zidane che in conferenza stampa si è augurato una cessione rapida per il gallese.

Di club interessati non mancano di certo, anche il Tottenham ha fatto qualche approccio, ma il futuro dell'ex Spurs potrebbe essere davvero in Cina: per convincere il gallese a trasferirsi in Asia, ilavrebbe pronta un'offerta faraonica, le classiche proposte cui dire di no è davvero difficile. Lo riferisce il 'The Telegraph' che riferisce come il Beijing voglia fare diil calciatore più pagato del calcio cinese, un record attualmente detenuto da Lavezzi con circa 27 milioni di euro a stagione. Ingaggio faraonico quindi, praticamente il doppio rispetto ai 15 milioni proposti da Suning a Bale, con l'attaccante del Real Madrid che mantiene più di qualche riserva sul trasferimento in Cina.