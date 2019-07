JUVENTUS TOTTENHAM BERNARDESCHI / Rammaricato per la sconfitta della sua Juventus contro il Tottenham, Federico Bernardeschi ha rilasciato alcune parole a fine gara: clicca qui per restare aggiornato sulle ultime news di mercato e non solo.

L'attaccante ha parlato della prestazione odierna: "Importante mettere minuti nelle gambe, la condizione è normale che non sia ancora al 100% - le sue parole riportate dal sito ufficiale dei torinesi - L’importante è lavorare in queste occasioni per fare quello che ci chiede il mister e aver giocato una buona partita. Peccato per il risultato".