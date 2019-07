BOCA JUNIORS SIMEONE DE ROSSI / Daniele De Rossi sembra ormai in procinto di approdare al Boca Juniors dopo una lunga telenovela sul suo futuro.

Intanto Diegoha parlato ai microfoni della trasmissione “No todo pasa” su Tyc Sport avvertendo lo stesso ex romanista: "Non sarà facile per lui perché arriva da una cultura italiana molto tattica e ovviamente nel calcio argentino le squadre sono più aperte. Ricordo quando sono tornato in Argentina, ho avuto difficoltà anche io perché in campo sono molto più lunghe e mi è costato parecchio”.