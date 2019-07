Roma, Fonseca spinge per Suso: il Milan prova lo scambio

ROMA SUSO MILAN / Il futuro di Suso al Milan è fortemente in discussione. La nuova era Marco Giampaolo rischia di mettere ai margini lo spagnolo che ha molto mercato e potrebbe fruttare una plusvalenza importante alla dirigenza rossonera che, però, non ha intenzione di svenderlo e quindi alle varie pretendenti continua a chiedere una cifra vicina ai 40 milioni di euro della clausola rescissoria.

Nel pomeriggio di oggi in sede a Milano è andato in scena un nuovo incontro con l'agente con il quale si sta cercando di sbloccare la situazione. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

Spettatrice interessata è la Roma che dopo l'acquisto di Veretout non si ferma e su esplicita richiesta del tecnico Fonseca alza il pressing proprio su Suso. Lo riferisce 'Sky', secondo cui il Milan avrebbe risposto chiedendo Zaniolo che è nel mirino di Tottenham e Juventus ma la Roma vorrebbe tenere. Altri giocatori che potrebbero interessare ai rossoneri, dunque, sono Cengiz Under e Patrik Schick, una pista che vi avevamo già anticipato su Calciomercato.it.