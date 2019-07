CALCIOMERCATO ROMA VERETOUT / Ormai a Roma da qualche ora, Jordan Veretout si appresta a vivere la sua nuova esperienza italiana dopo le ottime stagioni con la maglia della Fiorentina.

In attesa della firma sul contratto con i giallorossi, il centrocampista francese ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' pronunciando le sue prime parole da romanista: "Sono felice di essere qui, forza Roma. Cosa dico ai tifosi? Che mi piace la squadra e che aspetto domani per incontrare i nuovi compagni".