CALCIOMERCATO LAZIO LOTIO MILINKOVIC SAVIC / L'intervista rilasciata da Claudio Lotitosulle pagine del 'Corriere dello Sport' in merito al futuro di Sergej Milinkovic-Savic hanno allarmato i tifosi della Lazio.

Come raccontato da 'Calciomercato.it', il centrocampista serbo sarebbe intenzionato a cambiare aria ma per portarlo via dalla capitale servirà un'offerta importante che superi i 70 milioni di euro. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Lotito è tornato sull'argomento concedendosi ai microfoni di 'Lazio Style Radio': ''Milinkovic-Savic? Io non ho detto che partirà. Potrebbe accadere che domani, per coltivare una giusta crescita personale, possa avere l’aspettativa di andare in club più importante. Ecco perché dobbiamo approdare tra i club più importanti a livello europeo, proprio perché dobbiamo rappresentare un punto d’arrivo".