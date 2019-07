INTER BARELLA / "L'Inter mi ha voluto fortemente e cercherò di ripagare la fiducia".

Così Nicolòalla vigilia della sfida contro ilvalevole per l': "Ho raggiunto i compagni un po' più tardi e cercherò di raggiungere il 100% il prima possibile - ha aggiunto la mezz'ala, acquistata dall'Inter dopo una lunga ed estenuante trattativa col Cagliari - Sono straconvinto del progetto dell’Inter, è il club migliore per me con un grande allenatore come Conte, sono ambizioso e voglio migliorare".