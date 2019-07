CALCIOMERCATO JUVENTUS FIORENTINA CHIESA COMMISSO / Rinforzati centrocampo e difesa, la Juventus si prepara a migliorare l'attacco. Il profilo che piace ormai da tempo è Mauro Icardi, per il quale resta la strategia di attesa nei confronti dell'Inter. Tuttavia, per le corsie esterne si segue anche Federico Chiesa, talento 21enne voglioso di fare il definitivo salto di qualità approdando in bianconero.

Momenti decisivi si attendono nel giro di pochi giorni: clicca qui per restare aggiornato.

Le difficoltà per arrivare a Chiesa risalgono alla volontà di Commisso di non cederlo agli storici rivali. Così, dopo un primo contratto tra il giocatore e il presidente avvenuto martedì a Chicago, quando i due hanno visto assieme il primo tempo di Fiorentina-Chivas, riporta 'Tuttosport', domenica o a inizio settimana si attende l'incontro decisivo per stabilire il futuro. Chiesa dovrebbe esprimere la sua volontà di lasciare i viola, che aprirebbero alla cessione solo di fronte a un'offerta da almeno 100 milioni di euro: la Juve, dal canto suo, non sembra disposta a fare follie. Così, non è da escludere l'ipotesi permanenza e rinnovo che, riporta il 'Corriere dello Sport', potrebbe arrivare sulla base di un ingaggio da 3 milioni a stagione.