JUVENTUS DE LIGT / Arrivata l'ufficialità, il primo passo dell'avventura bianconera di Matthjis de Ligt è la presentazione ufficiale: la conferenza stampa nella quale il centrale olandese parlerà per la prima volta da calciatore della Juventus è stata fissata per domani, venerdì 19 luglio, alle ore 10.

Sarà l'occasione per conoscere anche i risvolti di una trattativa che ha visto la società piemontese avere la meglio sulle big del calcio europeo come Barcellona e: un affare da 75 milioni di euro, pagabili in cinque anni, più circa 10 milioni di euro di costi aggiuntivi che comprendono anche le commissioni per. Il centrale ha firmato un contratto fino al 2024 con una clausola rescissoria da 150 milioni che si attiverà tra due anni. Chiusa e ufficializzata la trattativa è il momento della presentazione ufficiale: domani ore 10 de Ligt parlerà da giocatore della Juventus, poi volerà con la squadra in Asia per la ICC.