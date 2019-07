NAPOLI ROG CAGLIARI / Affondo decisivo del Cagliari per Marko Rog. Come riportato da 'Sky Sport', il club sardo sta chiudendo la trattativa con il Napoli per l'acquisto del centrocampista croato.

Confermata dunque l'anticipazione di Calciomercato.it: Rog si trasferirà al Cagliari per 15 milioni di euro . La formula del trasferimento è quella del prestito con obbligo di riscatto. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato

In caso di accordo totale nelle prossime ore, il classe 1995 svolgerà le visite mediche a Villa Stuart nella giornata di domani.