CALCIOMERCATO CAGLIARI NANDEZ BOCA JUNIORS / Con l'addio di Barella si è formato un buco da colmare al più presto per il Cagliari che rimette mano al mercato per completare il centrocampo.

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport' i sardi avrebbero individuato in Nahitanil nome giusto per sostituire al meglio il neo interista. Il presidente del Cagliariincontrerà nelle prossime ore il suo omologo del, Angelici, a cena a Madrid. Il club rossoblù pronto ad offrire circa 15 milioni di euro per aggiudicarsi le prestazioni del classe 1995 dell'Uruguay. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI