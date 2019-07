Calciomercato Juventus e Milan, i retroscena su Donnarumma e Perin

CALCIOMERCATO JUVENTUS PERIN MILAN DONNARUMMA - Dopo qualche giorno di stallo, anche il mercato dei portieri si sta sbloccando. Come raccontato dalla nostra redazione, Mattia Perin è vicino al trasferimento in Portogallo per vestire la maglia del Benfica.

Le cose, tuttavia, sarebbero potute andare diversamente: ilaveva offerto Gianluigiallain caso di cessione diche ha sempre molti estimatori in Premier League, ma la 'Vecchia Signora' si è tirata indietro, decidendo di continuare a puntare sul polacco. Un affare per il quale faceva il tifo proprio, il quale sperava di raccogliere l'eredità del portiere della Nazionale in rossonero. Lucci, procuratore tra gli altri di Suso, ne aveva parlato con la dirigenza meneghina in uno dei suoi meeting a Casa Milan.